Новый купол вулкана Шивелуч на Камчатке исследовали ученые
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ученые исследовали новый купол вулкана Шивелуч. Маршрутная группа, включающая трех сотрудников ИВиС ДВО РАН и двух волонтеров, выполнила снегоходно-пешеходный подъем по западному склону к месту, где ранее сформировался новый экструзивный купол «300 лет РАН», пишет ТК "41 Регион".
Группа поднялась на снегоходах по реке Левая Карина на снегоходах до 1170 метров над уровнем моря. Далее пешком по узкому кулуару между древними куполами группы Каран к лавам и кратерам, образованным в апреле-ноябре 2024 года.
СПециалисты выполнили подробное описание и опробование экструзивных лав в пределах двух кратеров (Центральный и Восточный) в районе купола 300 лет РАН, задокументировали включения и ксенолиты в лавах. Также они провели отбор воды в обнаруженном ранее озере в кратере «Озерный», выполнили измерения температуры фумарол, аэрофотосъемку в видимом и инфракрасном спектрах.
Результаты маршрута дополнят полученные ранее данные о формировании и составе пород этого уникального объекта.
