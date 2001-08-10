Сахалинские школьники сыграли в цифровой квиз об Арктике
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной научной библиотеке 20 марта прошла интеллектуальная игра-квиз, посвященная Дню Арктики. Участниками мероприятия стали воспитанники Центра содействия семейному устройству «Звездный».
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, квиз провели в современном цифровом формате на интерактивной образовательной платформе. Каждый школьник отвечал на вопросы индивидуально за компьютером. Это позволило оценить знания каждого объективно и дало персонализированный подход.
Перед началом игры специалист регионального центра Президентской библиотеки провел для ребят вводную беседу. Школьники узнали интересные факты об Арктике: почему белый медведь во время охоты закрывает нос лапой, существуют ли на самом деле нарвалы, которых называют «морскими единорогами», и как древние народы объясняли северное сияние. Ребята активно задавали вопросы и с интересом слушали новую информацию.
Сам квиз состоял из трех блоков. Первый посвятили географии Арктики: климату, ландшафтам и полярным станциям. Второй – биологии: флоре и фауне северных широт, тому, как животные приспосабливаются к суровым условиям. Третий блок касался истории освоения: экспедиций, открытий и вклада российских исследователей. Участники показали не только хорошие знания, но и скорость реакции – на платформе баллы начисляли с учетом быстроты ответов.
В финале каждый школьник получил именной сертификат и сладкий подарок. Организаторы отметили, что главным итогом стал не дух соперничества, а живой интерес детей к теме. Такие интерактивные квизы помогают превращать серьезные темы в увлекательное приключение и прививать молодежи интерес к изучению истории родной страны.
