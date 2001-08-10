Тихоокеанское
информационное агентство
20 Марта 2026
Сейчас 16:26
84,84|96,92
Житель Макарова едва не убил знакомого ударом ножа в грудь
12:20, | Новости общества Сахалина и Курил

21 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина небезопасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Сахалинского Росгидромета, 21 марта в заливе Мордвинова от 13-го километра до мыса Свободный отмечается участок устойчивого припая шириной до 2-х километров.

На других участках юго-восточного побережья Сахалина прибрежный лед неустойчив. В прикромочной области под воздействием приливо-отливных явлений, возможно образование трещин и разводий. Нахождение у кромки ледового поля не безопасно.

 Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?