20 марта жителям Южно-Сахалинска предлагают навагу, теску и камбалу по доступным ценам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 20 марта, жители и гости областного центра могут приобрести доступную рыбу. Обращаем ваше внимание, что ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличается в каждой конкретной торговой точке.

Навага по цене 90 руб/кг - ул. Пограничная, 26 (улица), – с 11.00.

Камбала по цене 96 руб/кг и треска по цене 132 руб/кг - планировочный район Ново-Александровск, ул.3-я Строительная 4Б (магазин «Надежда»), – с 10.00.

Навага по цене 90 руб/кг - магазин «Дом Морепродуктов», ТЦ «Еланский» (Еланский проезд, 29), – с 11.00; магазин «Дом Морепродуктов», ул. Есенина, 5, – с 11.00.