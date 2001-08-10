Операторы беспилотников на Сахалине учатся пролетать дронами в оконные проемы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа начали практические полеты на FPV-дронах. Занятия проходят на полигоне «Троицкий».
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, подготовку проходят операторы как разведывательных, так и ударных беспилотников. Сначала военнослужащие осваивают пилотирование на компьютерных симуляторах в классах. После этого они переходят к практическим полетам на специально оборудованном тренировочном поле.
Занятия проводят инструкторы-операторы с боевым опытом, полученным в ходе специальной военной операции. Они учат военнослужащих не просто управлять дроном, но и правильно находить цели, ориентироваться по координатам, взаимодействовать с артиллерией и штурмовыми группами.
Во время тренировок операторы преодолевают на FPV-дронах различные препятствия. В их числе оконные и дверные проемы, узкие проходы блиндажей, тоннели и траншеи. Помимо полетов, военнослужащие изучают ремонт и программирование беспилотников, а также осваивают топографию и минно-взрывное дело.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?