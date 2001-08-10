В Сахалинской области стартовал эксперимент с больничными для самозанятых

С января 2026 года самозанятые жители Сахалинской области получили возможность оформить оплачиваемый больничный. Речь идет о добровольном страховании на случай временной нетрудоспособности.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном Отделении СФР, программа распространяется на плательщиков налога на профессиональный доход. Застраховаться можно при заболевании, травме, уходе за больным членом семьи, карантине, протезировании или лечении в санатории после стационара.

Чтобы участвовать в программе, самозанятому нужно зарегистрироваться в системе СФР, выбрать страховую сумму (35 или 50 тысяч рублей) и уплачивать взносы. Тариф составляет 3,84 процента от выбранной суммы. При страховке в 35 тысяч рублей в месяц нужно платить 1344 рубля, в год выходит 16128 рублей. При сумме 50 тысяч ежемесячный взнос составит 1920 рублей, годовой – 23040 рублей.

Право на выплаты появляется через полгода после уплаты годового взноса или непрерывных ежемесячных платежей. Сумма больничного зависит от стажа и периода уплаты взносов. СФР уведомит самозанятого о возникновении права на выплаты, а также пришлет сообщение после закрытия больничного листа.

В ведомстве отметили, что эксперимент касается только выплат по болезни и не распространяется на декретные пособия. Зарегистрироваться можно через приложение "Мой налог", портал госуслуг или лично в клиентских службах отделения СФР по Сахалинской области. Телефон для консультаций: 8 (4242) 49-55-80.