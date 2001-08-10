Дорогу в Ново-Александровске перекроют из-за ремонта теплосетей

В ночь на 21 марта в Ново-Александровске временно закроют участок дороги для транспорта. Причина – аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения.

Ограничение начнет действовать с 23:00 20 марта и продлится до 6 часов утра 21 марта. Речь идет об отрезке автодороги Южно-Сахалинск – Синегорск в районе дома № 74 на улице Советской. Как рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, объехать место ремонта можно будет через проспект Мира и 2-ю Хабаровскую улицу.

Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом перекрытия. На время работ будут установлены соответствующие дорожные знаки, за которыми автомобилистам следует внимательно следить. В ведомстве также обратились к участникам движения с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием.