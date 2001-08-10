Тихоокеанское
информационное агентство
20 Марта 2026
Сейчас 09:59
84,84|96,92
Дорогу в Ново-Александровске перекроют из-за ремонта теплосетей
09:37, | Новости общества Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 21 марта в Ново-Александровске временно закроют участок дороги для транспорта. Причина – аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения.

Ограничение начнет действовать с 23:00 20 марта и продлится до 6 часов утра 21 марта. Речь идет об отрезке автодороги Южно-Сахалинск – Синегорск в районе дома № 74 на улице Советской. Как рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, объехать место ремонта можно будет через проспект Мира и 2-ю Хабаровскую улицу.

Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом перекрытия. На время работ будут установлены соответствующие дорожные знаки, за которыми автомобилистам следует внимательно следить. В ведомстве также обратились к участникам движения с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?