В современном хирургическом центре Южно-Сахалинска провели первые операции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В консультативно-диагностическом центре городской больницы имени Анкудинова заработал самый современный на Дальнем Востоке хирургический блок. На этой неделе в передовых операционных провели первые малоинвазивные вмешательства.

Поздравить коллектив с началом работы нового стационара приехал губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона посетил пациентов в палатах и узнал первые впечатления о проведенных оперативных вмешательствах и условиях в отделении.

- 17 марта я поступила в стационар, вчера мне сделали операцию, а сегодня, надеюсь, выпишут. Впечатления очень хорошие остались: современная палата, доктор прекрасный, персонал отзывчивый, - поделилась пациентка Татьяна Термякова.

На первом этапе в хирургическом блоке проводят малоинвазивные вмешательства – выполняют эндоскопические исследования и удаляют новообразования кишечника. Эти медицинские манипуляции входят в число самых востребованных среди населения. В современных операционных обеспечена многоступенчатая фильтрация воздуха, в помещениях создается барьер от микроорганизмов, пыли и вредных частиц.

- В операционных передовое оборудование. Благодаря качественной картинке, передающейся на экран, заподозрить злокачественное новообразование мы можем уже на стадии осмотра, не прибегая к помощи гистологов. Раньше мы работали на базе манипуляционного кабинета, таких возможностей у нас не было, - рассказал заведующий эндоскопическим отделением консультативно-диагностического центра городской больницы им. Ф.С Анкудинова Сергей Стромилов.

Уже в этом году на базе операционных КДЦ начнут проводить высокотехнологичные операции. Пациентам будут доступны реконструктивно-пластические операции мочеполовой системы, операции на сетчатке, роговице и хрусталике глаза, эндопротезирование крупных суставов, лазерная абляция при варикозе и множество других видов сложных вмешательств по всем профилям медицинской науки. Все они будут доступны по полису ОМС. До сих пор жители Сахалина и Курил выезжают за такой помощью на материк. Чтобы ее получить, пациенты долгое время ожидают вызова из федеральных медцентров.

- Мы хотим, чтобы наши жители не выезжали за пределы Сахалинской области и проводили плановое операции здесь, рядом с домом. Выполнять их будут врачи, которых мы будет приглашать из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Они будут передавать опыт сахалинским коллегам. В этом году запланировано 800 подобных операций. Начиная с будущего года хирургический центр выйдет на 2-3 тысячи операций в год. Мы стремимся к тому, чтобы высокотехнологичная медицина стала доступной для населения, - отметил Валерий Лимаренко.

Запуск хирургического блока в консультативно-диагностическом центре на полную мощность позволит также разгрузить сахалинские учреждения, где сегодня проводят сложные вмешательства. Это городская больница имени Анкудинова, областная клиническая больница и онкологический диспансер. Пациенты, стоящие в очереди на операции, смогут получить помощь быстрее.

- Мы начинаем работу над операциями, которые особенно востребованы, на которые есть очереди. В перспективе планируем проводить и вмешательства, которые на Сахалине до этого не делались, а также приглашать сюда пациентов из других регионов Дальнего Востока и всей страны, - подчеркнул главный врач южно-сахалинской городской больницы имени Анкудинова Андрей Ширяев

Кроме того, этом году хирургический блок КДЦ пройдет добровольную сертификацию в Росдравнадзоре, чтобы подтвердить соответствие медицинской помощи и сервиса высоким стандартам. В стационаре созданы комфортные условия для пациентов. Послеоперационные палаты оснащены кроватями-трансформерами с подъемным механизмом, консолями для подключения аппаратов ИВЛ и подачи кислорода, предусмотрены кнопки вызова персонала. На третьем этаже обустроен круглосуточный стационар на 14 палат с индивидуальными санузлами.