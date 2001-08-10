На форуме "Есть результат!" в Ростове продолжился сбор предложений в новую "Народную программу" ЕР
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Ростове-на-Дону прошел второй отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!». Главными темами стали жилье и комфортная городская среда.
Народная программа ЕР успешно реализуется по всей стране. За последние 5 лет расселено около 16 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Бесплатное подведение газа к границам земельных участков идет под контролем партии. По всей стране построено, реконструировано и отремонтировано более 150 тысяч километров дорог, приведены в порядок 50 тысяч общественных пространств и дворов. Модернизация коммунальной инфраструктуры позволила повысить качество услуг ЖКХ для почти 2 миллионов человек.
«Единая Россия» несет ответственность за развитие всей страны. Поэтому даже в таких трудных условиях мы своими решениями поддерживали дальнейшее строительство жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие городов и поселков. Тем самым обеспечили работу важных отраслей и устойчивость всей экономики. А главное – достойную жизнь людей», – отметил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
«Впервые за всю историю страны мы подошли к развитию комплексно. Каждый населенный пункт, в котором проживает 70% населения - более 100 миллионов человек, - должен стать лучше. Это амбициозная, но выполнимая задача», - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. Вместе с губернаторами и представителями «Единой России» определено 2160 точек роста.
На круглых столах форума прозвучали инициативы по поддержке молодежи страны и устранению бюрократических барьеров при трудоустройстве ветеранов СВО. В новую "Народную программу ЕР" войдут предложения по внедрению инновационных технологий в городском хозяйстве, строительству не менее 50 автодорожных обходов и качественной трансформации вокзалов.
«Разработали предложение по модернизации и расширению железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях: Черноморском, Северо-Западном, Восточном и направлении Север-Юг», — рассказал региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» в Волгоградской области Геннадий Кузнецов.
Марат Хуснуллин поддержал партийные предложения, а также инициативы участников форума, поручив профильным ведомствам проработать их для включения в новую "Народную программу ЕР".
Форумы проходят в два этапа. Следующая встреча пройдет в Нижнем Новгороде. После анализа и обработки собранные инициативы лягут в основу будущей программы партии, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы депутатов Госдумы. Сбор продолжается не только в экспертном формате, но и на сайте естьрезультат.рф, где жители всех регионов страны могут внести свои предложения.
