Актер из Поронайска сыграл подполковника СК в новом сериале «Отпечатки»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС сообщает о премьере детективного триллера «Отпечатки», которая состоится на «КИОН» 1 апреля. Одну из важных ролей в сериале исполнил уроженец Сахалина Евгений Харитонов.

Сериал расскажет историю девушки-следователя Яны, которая возвращается домой, чтобы раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Радикальные методы и личный интерес ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис. Один из следов приводит напарников к местному детскому дому. Но чем ближе они подбираются к убийце, тем сильнее им пытаются помешать. Кто-то готов на всё, чтобы страшная тайна навсегда осталась в прошлом.

Евгений Харитонов сыграл в сериале роль подполковника СК Павла Руденко – начальника капитана Дениса. Другие роли в «Отпечатках» исполняют Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарёв, Евгений Санников, Анна Богомолова, Полина Кутепова и другие популярные российские актеры.

Евгений Харитонов родился в Поронайске Сахалинской области. До того, как стать актером, он учился в железнодорожном училище и почти год водил поезда из Поронайска в Южно-Сахалинск. В 1998 году Евгений окончил Сахалинское театральное училище. Работал в Сахалинском, Астраханском, Тамбовском, Пензенском драматических театрах, затем играл в «Гоголь-центре». Ранее Евгений Харитонов снялся в детективном триллере «Тоннель», а также в продолжении остросюжетного детектива «Черное солнце».