В Южно-Сахалинске в 2026 году капитально отремонтируют 61 дом

В Южно-Сахалинске утвердили планы по капитальному ремонту многоквартирных домов на текущий год. Работы охватят крыши, фасады и инженерные сети зданий. Создание комфортной среды остается приоритетным направлением работы губернатора Валерия Лимаренко. В областной столице реализация этих задач идет при поддержке регионального правительства и находится на контроле мэра Сергея Надсадина.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, всего в план капитального ремонта на этот год включен 61 многоквартирный дом. Подрядчики Фонда капитального ремонта обновят 21 крышу и 23 фасада. В 34 домах полностью заменят сети водо- и теплоснабжения. Дополнительно за счет муниципальных субсидий в 11 домах приведут в порядок подвальные помещения и обустроят дренажные системы. Силами управляющих компаний плановый косметический ремонт пройдет примерно в 200 подъездах по всему городу.

Замдиректора департамента городского хозяйства Елена Литейкина пояснила, что это краткосрочный план по ремонту домов, утвержденный постановлением правительства Сахалинской области. Объекты включаются в график на основе оценки технического состояния зданий. В программу на период с 2026 по 2028 год вошли дома, конструкции и сети которых объективно требуют приоритетного внимания специалистов.

Капитальные ремонты уже начались. Одним из примеров обновления коммуникаций стал дом №283Б по улице Комсомольской. Со временем сети горячего водоснабжения и канализации сильно износились и требовали комплексного подхода. Сейчас здесь проводится полномасштабная замена систем.

Жительница дома Анастасия Казнова поделилась впечатлениями. По ее словам, раньше порывы в квартирах и подвалах происходили систематически, теперь эта проблема решается кардинально. Специалисты проводят масштабную работу, обновляют все узлы. Также жителям сразу делают капитальный ремонт теплоснабжения, что очень важно для комфорта всего дома. Работы на Комсомольской в самом разгаре. Жители отмечают, что в квартирах уже стало теплее. Горожане с пониманием относятся к временным неудобствам, связанным с ремонтом, и говорят о высоком профессионализме строителей.