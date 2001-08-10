Участник Великой Отечественной войны из Поронайска Алексей Ветров отметил 100-летний юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске знаменательное событие - вековой юбилей отметил единственный проживающий в районе участник Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Ветров. Фронтовику, более 40 лет возглавлявшему железнодорожную станцию «Поронайск», исполнилось 100 лет.

Алексей Васильевич родился 17 марта 1926 года в городе Пирятине Полтавской области в семье рабочих. Когда началась война, ему было всего 15. Долгих два года его малая родина находилась под гнетом немецкой оккупации. Сразу после освобождения города юноша, будучи призывного возраста, добровольно отправился на фронт с наступающими советскими частями. Официально в ряды Красной Армии его призвали в марте 1944 года.

Боевой путь Алексея Васильевича был трудным и героическим: он воевал на Ленинградском и 2-м Украинском фронтах. В боях под польским Краковом получил ранение, но после выздоровления снова вернулся в строй.

После войны ветеран не остановился в своем развитии. В 1952 году он пошел в вечернюю школу, которую окончил с одной четверкой, и осуществил мечту - поступил в Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта на факультет эксплуатации железных дорог. В 1957 году, успешно сдав экзамены и получив диплом, он выбрал местом службы Сахалин. На острове Алексей Васильевич проработал более 40 лет, возглавляя станцию «Поронайск», и покинул служебный пост лишь в 1995 году.

В свой столетний юбилей Алексей Васильевич принимал поздравления от многочисленных гостей. Разделить радость этого знаменательного события с ветераном пришли мэр округа Антон Карпуков и председатель Собрания Виктория Кривошеева. Юбиляра поздравили областные депутаты Александр Радомский и Наталья Захарчук, а также председатель местной общественной организации пенсионеров Людмила Чернова.

Мэр округа Антон Карпуков вручил Алексею Васильевичу ключи от новой квартиры в центре города, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

От имени главы региона Валерия Лимаренко ветерану также были переданы поздравительный адрес и памятные подарки. В своем поздравлении Лимаренко отметил, что такие люди, как Алексей Васильевич олицетворяют целую эпоху, полную мужества и стойкости, передал пожелания здоровья.

Трогательным подарком от председателя собрания Виктории Кривошеевой стал именной фотоальбом - книга с фотографиями разных лет жизни Алексея Васильевича, запечатлевшая ключевые моменты его судьбы: от военных лет до работы на железной дороге и сегодняшних дней.

Несмотря на почтенный возраст, юбиляр сохраняет бодрость духа и активную жизненную позицию, является членом общественной организации пенсионеров, регулярно посещает важные районные мероприятия. Алексей Васильевич встречал гостей в хорошем расположении духа. Он был тронут вниманием и искренне поблагодарил всех за заботу и подарки.