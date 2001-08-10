20 марта выходить на лед в заливе Мордвинова опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 20 марта выход на лед в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья может быть крайне опасен. Вдоль береговой линии образовалась полынья.

Припай шириной до 2-х километров устойчив на участке от 13-го километра до мыса Свободный. Однако даже здесь, в прикромочной области, существует риск образования трещин и разводий. Нахождение вблизи ледового поля не безопасно.

В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по номеру: 112.