Почти 1,7 тысячи жителей Сахалинской области прошли профориентацию в Кадровом центре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области значительно увеличилось количество граждан, трудоустроившихся после профориентации в Кадровом центре. За первые два месяца 2026 года этой услугой воспользовались 1736 человек, 226 из них уже нашли работу. Для сравнения, в январе-феврале прошлого года эти показатели составляли 1268 и 107 человек соответственно.

Как сообщили ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, сегодня жители региона работают администраторами, делопроизводителями, поварами, медсестрами, продавцами, специалистами по кадрам, сварщиками, электромонтерами, охранниками и по другим специальностям.

Специалисты центра проводят тестирования, организуют тренинги и встречи с работодателями. Это помогает человеку лучше понять свои сильные стороны, оценить навыки и выбрать дальнейшее направление.

Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева подчеркнула, что для многих профориентация становится первым шагом к новой работе, смене профессии или возвращению к активной жизни. Если по итогам консультации человеку нужно получить новые знания или навыки, специалисты могут предложить обучение, в том числе по нацпроекту «Кадры». Руководитель учреждения отметила, что эта мера поддержки востребована и дает реальный результат.

Пройти профориентацию можно в любом филиале Кадрового центра региона. Услуга доступна всем категориям граждан независимо от возраста, квалификации и социального статуса.