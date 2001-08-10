Эксперт ВТБ: концессии и ГЧП смогут

Общий объем портфеля проектов ГЧП и концессий в России превысил 7,6 трлн рублей. В условиях «разворота на Восток» развитие в макрорегионе транспортной и социальной инфраструктуры критически важно. Быстро «запустить» масштабные проекты сегодня можно только в рамках партнерства государственного и частного капитала. Такое мнение на Дальневосточном «Амур ГЧП форуме 1.0» озвучил Владимир Демидюк, управляющий директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг.

Эксперт отметил, что в нынешней экономической ситуации есть факторы, которые сдерживают инвестиции и кредитование, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Это высокая стоимость заимствований, рост цен на материалы, вопросы импортозамещения. Для дальневосточных регионов дополнительный стоп-фактор - потребность в софинансировании из федерального бюджета.

Вместе с тем, опыт реализации ГЧП и концессий накоплен, а развитие инфраструктуры необходимо. Для Дальнего Востока это вопрос повышения качества жизни и закрепления населения, фактор связности страны и стратегической безопасности.

Масштабные проекты развития транспортной и социальной инфраструктуры сегодня возможно реализовать только с помощью ГЧП и концессий. Механизмы ГЧП позволяют добиться высокого качества инфраструктуры на всем жизненном цикле (30-50 лет) за счет увязки доходности инвестора с эксплуатационными показателями объекта. Привлечение инвестора позволяет государству разделить риски с частной стороной, улучшить операционную эффективность и снизить государственные расходы на управление и контроль.

«Такие проекты будут «драйвить» экономику макрорегиона за счет сопутствующих эффектов: создание новых рабочих мест, внедрение современных и сервисных технологий, рост бизнеса на прилегающих к объектам инфраструктуры территориях. Наш опыт успешного участия в реализации инициатив субъектов РФ по строительству крупных объектов позволяет нам с оптимизмом смотреть на перспективы использования формата ГЧП на Дальнем Востоке», – прокомментировал Владимир Демидюк.

Спикер добавил, что по расчетам ВТБ на примере проектов транспортной инфраструктуры, 1 рубль инвестиций приносит в среднем до 4 рублей прироста ВВП за 15 лет за счет прямых и косвенных эффектов. По показателю стоимости на долю ВТБ приходится порядка 50% всех введенных в стране в эксплуатацию с 2007 года транспортно-логистических ГЧП-проектов.