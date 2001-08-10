Дороги в Южно-Сахалинске ремонтируют ночью с помощью литого асфальта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске после перерыва, связанного с погодными условиями, возобновились активные дорожные работы. Подрядные организации используют технологию литого асфальтобетона для устранения дефектов покрытия.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, минувшей ночью сотрудники завода имени М.А. Федотова работали на улице Комсомольской. Специалисты восстанавливали дорожное полотно на двух участках: от Больничной до Пуркаева и от Сахалинской до Горной. Основная задача на текущем этапе - в кратчайшие сроки устранить наиболее значительные повреждения. Это поручение дал мэр города Сергей Надсадин.

Замдиректора завода имени М.А. Федотова Артем Мисюркеев пояснил, что работы ведутся интенсивно и преимущественно в ночное время. Такой подход позволяет не создавать помех для движения транспорта и минимизировать неудобства для горожан. Главное преимущество литой асфальтобетонной смеси в том, что ее можно использовать при отрицательных температурах. Смесь готовят на заводе, доставляют к месту ремонта в специальных бункерах, и она не требует уплотнения тяжелой техникой, что значительно ускоряет процесс восстановления дорог.

Применение этой технологии повышает безопасность на дорогах, что является приоритетным направлением работы муниципалитета. Губернатор Валерий Лимаренко неоднократно подчеркивал важность своевременного ремонта для комфортного и безопасного передвижения жителей.

До конца недели завод планирует провести ямочный ремонт на Деповской в районе Колодезной, на Лермонтова в районе перекрестка с улицей 1905-го года, а также на Холмском шоссе и Амурской. В ближайших планах - отремонтировать участки на наиболее оживленных магистралях, включая Комсомольскую, Ленина, проспект Мира и другие. Специалисты ежедневно мониторят дорожную сеть. С начала года в областном центре восстановили около 900 квадратных метров дорожного полотна.