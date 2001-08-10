Дороги в Южно-Сахалинске ремонтируют ночью с помощью литого асфальта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске после перерыва, связанного с погодными условиями, возобновились активные дорожные работы. Подрядные организации используют технологию литого асфальтобетона для устранения дефектов покрытия.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, минувшей ночью сотрудники завода имени М.А. Федотова работали на улице Комсомольской. Специалисты восстанавливали дорожное полотно на двух участках: от Больничной до Пуркаева и от Сахалинской до Горной. Основная задача на текущем этапе - в кратчайшие сроки устранить наиболее значительные повреждения. Это поручение дал мэр города Сергей Надсадин.
Замдиректора завода имени М.А. Федотова Артем Мисюркеев пояснил, что работы ведутся интенсивно и преимущественно в ночное время. Такой подход позволяет не создавать помех для движения транспорта и минимизировать неудобства для горожан. Главное преимущество литой асфальтобетонной смеси в том, что ее можно использовать при отрицательных температурах. Смесь готовят на заводе, доставляют к месту ремонта в специальных бункерах, и она не требует уплотнения тяжелой техникой, что значительно ускоряет процесс восстановления дорог.
Применение этой технологии повышает безопасность на дорогах, что является приоритетным направлением работы муниципалитета. Губернатор Валерий Лимаренко неоднократно подчеркивал важность своевременного ремонта для комфортного и безопасного передвижения жителей.
До конца недели завод планирует провести ямочный ремонт на Деповской в районе Колодезной, на Лермонтова в районе перекрестка с улицей 1905-го года, а также на Холмском шоссе и Амурской. В ближайших планах - отремонтировать участки на наиболее оживленных магистралях, включая Комсомольскую, Ленина, проспект Мира и другие. Специалисты ежедневно мониторят дорожную сеть. С начала года в областном центре восстановили около 900 квадратных метров дорожного полотна.
Это читают
09:01 Сегодня Двух волков застрелили на Сахалине
10:35 Сегодня Более четырехсот нарушений ПДД выявили на Сахалине за три дня
10:30 Сегодня Житель Северо-Курильска получил срок за побег от полиции
09:37 Сегодня У экс-мэра Владивостока и его семьи конфискуют имущество
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
11:38 17 Марта Приморье и Сахалин отправили на экспорт более 11 тысяч тонн рыбопродукции
07:49 13 Марта Силовики накрыли подпольный игорный клуб в Южно-Сахалинске
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 16:08 Сегодня Участник Великой Отечественной войны из Поронайска Алексей Ветров отметил 100-летний юбилей
- 13:24 Сегодня Жители Южно-Сахалинска отметили двенадцатую годовщину воссоединения с Крымом
- 08:48 17 Марта Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
- 10:24 16 Марта Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
