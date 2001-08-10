Будущие первоклассники посетили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В школе №1 Поронайска прошел День открытых дверей под названием «Город мастеров - 2026». Мероприятие объединило учеников, педагогов, родителей и самых маленьких гостей — будущих первоклассников.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Поронайского городского округа, торжественная часть началась с презентации профильных классов, которые действуют в образовательном учреждении. Старшеклассники представили четыре направления углубленной подготовки: социально-экономическое, естественно-научное, инженерно-техническое и психолого-педагогическое.

Особую атмосферу празднику создали выступления кадетов и представителей казачьего класса. Ребята продемонстрировали строевую выучку и верность традициям.

С приветственным словом к собравшимся обратилась директор школы Александра Скрипник. Открывая мероприятие, она подчеркнула важность ранней профориентации. По словам руководителя образовательного учреждения, задача школы - не просто дать детям прочные знания, но и помочь им определить жизненный вектор, ту дорогу, по которой они захотят идти во взрослой жизни.

После официальной части гости отправились в путешествие по тематическим площадкам. Организаторы превратили их в настоящие «кварталы» и «города» профессий. На каждом этапе участники могли получить наглядное представление о будущих специальностях и возможностях, которые ждут ребят после окончания школы.