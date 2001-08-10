19 марта социальную рыбу продают в пяти точках Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске 19 марта организована продажа рыбы по социальным ценам. Местные жители и гости города могут приобрести навагу, камбалу и треску по сниженной стоимости.

Как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, торговля доступной рыбой ведется в пяти точках областного центра. В ведомстве отметили, что ассортимент и объем продукции в каждом магазине могут отличаться. Актуальную информацию о наличии рыбы публикуют в официальном телеграм-канале департамента.

Согласно опубликованным данным, 19 марта рыбу можно приобрести по следующим адресам. На Пограничной, 26 с 11 часов предлагают камбалу по 96 рублей за килограмм и навагу по 90 рублей. На бульваре Анкудинова, 15 а/1 с 11 часов продают камбалу по той же цене и треску по 132 рубля за килограмм. В Ново-Александровске на 3-й Строительной, 4Б в магазине «Надежда» с 11 часов также можно купить камбалу и треску.

Кроме того, в двух магазинах «Дом морепродуктов» торгуют навагой по 90 рублей за килограмм. Один из них расположен на Еланском проезде, 29 в ТЦ «Еланский», другой - на Есенина, 5. Торговля в этих точках также начинается с 11 часов.