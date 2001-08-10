В Анивском районе готовятся к вскрытию льда на Лютоге
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Анивском районе началась активная подготовка к пропуску паводковых вод. Дорожные службы расчищают канавы и водопропускные трубы в селах и самом райцентре.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Анивского городского округа, скопившийся за зиму снег вывозят из канав и кюветов на грузовых машинах. Оголовки труб освобождают с помощью специальной техники. Сейчас работы идут в селах Таранай и Зеленодольск. В ближайшее время приступят к расчистке в Троицком и Новотроицком.
Вице-мэр округа Иван Ермаков отметил, что опыт борьбы с паводками у дорожников есть. Технические средства тоже имеются, поэтому работа движется по плану.
Особое внимание уделяют реке Лютога. Она уже начала вскрываться ото льда, за ее поведением организовано постоянное наблюдение. Дорожные службы готовят водопропускные трубы на дорогах общего пользования, чтобы талые воды проходили беспрепятственно.
В районе созданы все условия для быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Работают системы оповещения, на местах дежурят аварийно-технические бригады с необходимой техникой.
Подготовку к паводку начали еще осенью. Коммунальщики очистили водоотводные канавы от ила, грязи и мусора, накопившихся за лето. Летом обследовали гидротехнические сооружения и там, где требовалось, приняли меры для их безопасной работы.
Глава района Светлана Швец распорядилась создать специальную противопаводковую комиссию. Был разработан план мероприятий. В начале марта на совещании у главы района детально обсудили готовность территорий. Сейчас администрация держит ситуацию на постоянном контроле.
Губернатор Валерий Лимаренко обратил внимание на риск подтопления домов талыми водами из-за большого количества выпавшего снега. Он поручил усилить работу по вывозу снега, чтобы не допустить подтоплений.
Если случится чрезвычайная ситуация, жители могут обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу Анивского района по телефону: 8 (42441) 4-15-17.
