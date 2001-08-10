В Южно-Сахалинске открылась выставка монет о музыке и танцах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске во Дворце детского творчества начала работу фотовыставка «Музыка танца», организованная Банком России. Экспозиция знакомит посетителей с памятными монетами, посвящёнными музыкальному и танцевальному искусству.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного главного управления Банка России, на монетах разных лет запечатлены артисты русского балета, известные хореографы и композиторы. Также представлены сюжеты из знаменитых балетных постановок, национальных танцев и популярных мультфильмов.
Посетители выставки смогут узнать много неожиданных фактов о мире музыки и танца. Например, чем рок-музыка похожа на шаманские ритуалы, почему бурятский танец исполняют строго по часовой стрелке и как балет оказался связан с зарождением отечественной мультипликации.
Главный экономист экономического отдела регионального отделения Банка России Елена Глен отметила, что фотостенды позволяют рассмотреть мельчайшие детали редких монет из драгоценных металлов. Посетители могут оценить работу художников-медальеров, которым удалось на небольших серебряных и золотых пластинах передать движение и эмоции танцоров. Выставка будет интересна людям любого возраста.
Экспозиция открыта для посещения до 27 марта. Больше информации можно найти на сайте Музея Банка России. Там же доступны виртуальные экскурсии по главному зданию и музею регулятора, а также запись на бесплатные экскурсии в 54 городах страны.
