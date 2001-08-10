Сахалинка лишилась телефона из-за забытой на скамейке сумки
16:44, | Новости общества Сахалина и Курил

18 марта выходить на лёд в заливе Мордвинова опасно

18 марта выходить на лёд в заливе Мордвинова опасно

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 18 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина вдоль берега образуется полынья. Прибрежный лёд будет неустойчив.

Участок устойчивого припая шириной до 2-х километров сформирован в заливе Мордвинова от 10-го километра до мыса Свободный.

В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по номеру: 112.

