Военнослужащие на Сахалине учатся управлять FPV-дронами

Военнослужащие, заключившие контракты с Минобороны России, на Сахалине проходят курс подготовки операторов современных разведывательных и ударных дронов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе обучения военнослужащие получают навыки пилотирования, ремонта и программирования дронов, также бойцы изучают топографию и минно-взрывное дело.

В рамках курса подготовки операторов БПЛА более половины учебного времени, военнослужащие уделяют отработке техники пилотирования FPV-дронов, сначала на компьютерных симуляторах, а в дальнейшем на специальном тренировочном поле.

Навыки управления и точность поражения целей операторы дронов совершенствуют во время практических полётов, преодолевая различные препятствия: оконные и дверные проёмы, узкие проходы блиндажей, тоннели и траншеи.

Кроме того, опытные инструкторы уделяют внимание и минно-взрывному делу, где военнослужащие обучаются применять различные боеприпасы установленные на дроны.