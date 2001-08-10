Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке готовятся к Международному дню театра. Праздничная встреча под названием «Театр-жизнь» состоится 27 марта и объединит любителей сценического искусства и литературы.

Как рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ, организатором вечера выступила театральная студия «Счастливый случай», которая постоянно работает на базе библиотеки. Участники студии подготовили для гостей насыщенную программу, которая охватит несколько эпох развития театрального искусства.

Зрителям расскажут о том, как зарождался театр в древности, покажут основные вехи его становления и познакомят с важнейшими этапами развития театральной культуры в России и других странах. Живое действие развернется прямо в библиотечном пространстве.

В программе вечера заявлено театрализованное представление, а также прозвучат сонеты Уильяма Шекспира и произведения других признанных классиков драматургии и поэзии. Организаторы постарались показать, насколько тесно переплетены литература и театр, как слово оживает на сцене.

Кроме того, гости смогут познакомиться с двумя книжными выставками. Одна из них приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Вторая экспозиция посвящена более солидной дате — 250-летию Государственного академического Большого театра. На выставках представят издания по истории театра, мемуары известных актеров и режиссеров, а также книги о знаменитых постановках.

Встреча пройдет в зале имени Антона Павловича Чехова, который находится на втором этаже библиотеки. Начало назначено на шесть часов вечера. Уточнить подробности можно по телефону, указанному на официальном сайте учреждения. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.