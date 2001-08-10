Южносахалинок чествовали на фестивале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре прошел фестиваль «Женская магия весны», организованный городским отделением «Союза женщин России». Мероприятие стало логическим продолжением видеоконкурса «Мой мир - моя мама», стартовавшего в декабре 2025 года.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, творческий проект вызвал широкий отклик у жительниц города. На суд жюри было представлено 99 видеоработ. Фестиваль провели при поддержке мэрии, чтобы поблагодарить всех участниц и продлить праздничную атмосферу.

На торжественной церемонии к собравшимся обратились заместитель директора департамента образования Светлана Захарова и председатель местного отделения «Союза женщин России» Елена Столярова.

- Каждая женщина вложила в свою работу душу, фантазию и энергию, - отметила Елена Столярова. - Мы решили, что на награждении победителей праздник не должен заканчиваться. Хочется, чтобы особенной почувствовала себя каждая участница. Наши женщины трудятся в разных сферах: они педагоги, воспитатели, врачи. Две трети времени они проводят на работе, и фестиваль - это возможность сказать им спасибо за их нелегкий труд.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу. Женщины смогли поучаствовать в мастер-классе по созданию закладок в технике оригами и проверить свои знания в интеллектуальной викторине. Для участниц организовали фуршет с фруктами и торжественно вручили специальные сертификаты. Музыкальным сопровождением вечера стало выступление группы «МИКС».

Присутствующие высоко оценили теплую атмосферу праздника. Ксения Молчанюк, которая заняла второе место в конкурсе, поделилась эмоциями. По ее словам, видеоролик о жизни семьи она монтировала вместе с мужем. Победа стала для нее приятной неожиданностью. Особенно женщину порадовало, что на сцене в этот день выступала ее дочь.

- Очень важно, что нас снова собрали вместе на таком замечательном празднике. Считаю, что работа организаторов плодотворна и важна для нас, - добавила Ксения Молчанюк.

Фестиваль «Женская магия весны» объединил творчество и признание, подчеркнув многогранную роль женщин в жизни города и их вклад в развитие общества.