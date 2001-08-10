Сахалинская прокуратура проведет прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В прокуратуре Сахалинской области состоится личный прием граждан по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве.

Как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, прокурор островного региона Вячеслав Шайбеков и руководитель УФССП России по Сахалинской области Баясхалан Дамдинжапов 31 марта 2026 года с 11.00 проведут личный прием граждан по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве, в том числе посредством видео-конференц-связи.

Прием будет осуществляться согласно предварительной записи по месту нахождения прокуратуры Сахалинской области (г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 28). Жители области, проживающие за пределами г. Южно-Сахалинска, будут приняты посредством видео-конференц-связи через районные и городские прокуратуры.

Записаться на прием можно в рабочее время в прокуратуре области, а также по телефонам 8 (4242) 494-588, 8914-757-24-79. Жителям районов области также можно записать в городских и районных прокуратурах по следующим адресам:

Александровск-Сахалинская городская прокуратура – г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, д. 21 «А»; тел. 8 (42434) 434-44;

Прокуратура Анивского района – г. Анива, ул. Ленина, д. 23; тел. 8 (42441) 403-23, 4-15-64;

Долинская городская прокуратура – г. Долинск, ул. Хабаровская, д. 13 «Б»; тел. 8 (42442) 285-84;

Корсаковская городская прокуратура – г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д. 16; тел. 8 (42435) 413-11;

Прокуратура Курильского района – г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д. 24, тел. 8 (42454) 426-08, 42-294;

Прокуратура Макаровского района – г. Макаров, ул. Сахалинская, д. 17; тел. 8(42443) 502-89;

Невельская городская прокуратура – г. Невельск, ул. Ленина, д. 9; тел. 8 (42436) 629-80;

Прокуратура Ногликского района – пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 2; тел. 2 8 (42444) 973-73;

Охинская городская прокуратура – г. Оха, ул. К. Маркса, д. 27; тел. 8 (42437) 3-03-96, 3-44-01;

Поронайская городская прокуратура – г. Поронайск, ул. Комсомольская, д. 11, тел. 8 (42431) 554 -84;

Прокуратура Северо-Курильского района – г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 4, тел. 8 (42453) 422-83;

Прокуратура Смирныховского района – пгт. Смирных, ул. Горького, д. 6, тел. 8 (42452) 422-84;

Прокуратура Томаринского района – г. Томари, ул. Октябрьская, д. 58 «А»; тел. 8 (42446) 267-30;

Прокуратура Тымовского района – пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 97, тел. 8 (42447) 214-39;

Углегорская городская прокуратура – г. Углегорск, ул. Пионерская, д. 2, тел. 8 (42432) 449-61;

Холмская городская прокуратура – г. Хомск, ул. Школьная, д. 64, тел. 8 (42433) 200-82, 213-45;

Прокуратура Южно-Курильского района – пгт. Южно-Курильск, ул. Строителей, д. 2, тл. 8 (42455) 2-13-40;

Прокуратура г. Южно-Сахалинска – г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 30, тел. 390-916.

Лицам, желающим обратиться на прием, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. На личном приеме граждане могут подать письменные обращения, содержащие сведения о нарушениях закона в сфере законодательства об исполнительном производстве, в том числе при взыскании алиментов, задолженности за причинение вреда здоровью, восстановлении трудовых прав и по иным вопросам.