Почти каждый пятый житель Южно-Сахалинска продлит выходные на 8 Марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году Международный женский день выпадает на воскресенье. Благодаря переносу выходной день добавится и к понедельнику, 9 марта, что создаёт удобную возможность для более продолжительного отдыха.

Как рассказали ТИА «Острова» в сервисе по поиску работы SuperJob, 18 процентов опрошенных жителей Южно-Сахалинска планируют взять отгулы или отпуск, чтобы удлинить праздничные дни. Не собираются продлевать выходные 63 процента респондентов, ещё 8 процентов пока не определились.

Чаще остальных брать дополнительные дни к празднику намерены молодые люди в возрасте до 34 лет. Среди них таких 20 процентов. Также активно планируют отдых граждане с ежемесячным доходом от 80 до 150 тысяч рублей - 26 процентов.

Мужчины проявляют чуть больше инициативы: присоединить к 8 Марта отгулы или отпуск собирается 21 процент представителей сильного пола. Среди женщин таких 15 процентов. При этом среди женщин больше тех, кто ещё не принял решение: 10 процентов пока не знают, будут ли продлевать отдых, тогда как среди мужчин таких 7 процентов.

Время проведения: 20 февраля - 3 марта 2026 года.