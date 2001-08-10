Жителям Сахалина напомнили о штрафах за складирование мусора у баков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области участились случаи, когда жители многоквартирных домов оставляют строительный мусор на площадках для сбора твердых коммунальных отходов. Битый кирпич, куски арматуры, мешки со штукатуркой и обломки бетона, которые складируют рядом с обычными баками, создают неудобства для соседей и становятся причиной конфликтов с коммунальными службами.

Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на регионального оператора по обращению с отходами, специалисты разъяснили, какой именно мусор можно выбрасывать в контейнеры бесплатно по тарифу, а за какие отходы придется платить отдельно. В ведомстве подчеркивают: регоператор отвечает только за твердые коммунальные отходы, которые образуются в ходе повседневной жизни людей. Это пищевые остатки, упаковка, старая одежда, пластиковые, стеклянные, алюминиевые и железные банки и бутылки. Только эти отходы разрешается складировать в обычные контейнеры или в синие сетчатые баки для раздельного сбора.

Что касается строительного мусора, то его статус иной. Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов и разъяснениям Министерства природных ресурсов, он не относится к коммунальным отходам, а значит, не входит в норматив накопления и не учитывается в тарифе регионального оператора. При этом важно различать понятия текущего и капитального ремонта.

Регоператор обязан вывозить мусор, который образуется после косметического ремонта: остатки обоев, старый линолеум или паркет, обрезки гипсокартона, а также утратившие свои свойства смесители, раковины, окна и двери. Такие предметы нужно оставлять в специальных отсеках для крупногабаритных отходов на контейнерных площадках. Их вывоз уже оплачен жильцами в составе тарифа.

Совсем другая ситуация складывается при капитальном ремонте. Если жильцы сносили стену или демонтировали бетонную стяжку, образовавшийся мусор (бетон и железобетон, кирпичный бой, арматура, доски от разбора строений, старые кровельные материалы, остатки строительных смесей и емкости из-под красок) запрещено выбрасывать в обычные контейнеры.

Начальник отдела организации и контроля перевозок Управления по обращению с отходами Надежда Бондаренко пояснила, что складирование таких отходов на придомовых контейнерных площадках строго запрещено. Это приводит к быстрому переполнению баков, поломкам спецтехники при погрузке и создает антисанитарные условия для жильцов. Кроме того, подобные действия грозят административным наказанием.

По закону ответственность за утилизацию строительных отходов лежит на том, кто их произвел. Если такой мусор оказался на контейнерной площадке, разбираться с последствиями и оплачивать его вывоз придется собственнику этой площадки. Чтобы избежать проблем, специалисты советуют заключать договор со специализированной компанией, которая имеет лицензию на обращение с такими отходами.

В ведомстве напомнили и о размере штрафов. За незаконное размещение строительных отходов предусмотрена ответственность по статье 8.2 КоАП РФ. Для обычных граждан штраф составляет от двух до трех тысяч рублей. Если нарушение повторится в течение года, сумма вырастет до трех-пяти тысяч. Для юридических лиц наказание гораздо серьезнее: им грозит штраф от ста до двухсот пятидесяти тысяч рублей.