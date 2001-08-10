В Южно-Сахалинске беспилотники помогают искать сосульки на крышах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске специалисты мэрии и сотрудники агентства ГО и ЧС с помощью беспилотников проверили крыши домов в планировочном районе Луговое. Квадрокоптеры позволяют быстро и эффективно обследовать кровли на наличие снежных шапок и сосулек. Если управляющие компании вовремя не убирают наледь, им грозят штрафы и проверки прокуратуры.
Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, очередной мониторинг провели специалисты отдела муниципального жилищного контроля и департамента общественной безопасности совместно с операторами БПЛА. По словам ведущего советника отдела Сергея Попова, беспилотники стали постоянными помощниками в городском хозяйстве. Они помогают выявлять проблемные участки, которые затем передают управляющим компаниям для расчистки.
Если УК игнорируют предписания и не убирают снег с крыш, муниципалитет принимает жесткие меры. Совместно с Государственной жилищной инспекцией чиновники инициируют административные дела и штрафуют нерадивых ответственных лиц. В крайних случаях материалы направляют в прокуратуру.
С начала года за несвоевременную уборку кровель 8 материалов передали в надзорное ведомство, а административная комиссия рассмотрела 7 дел. Собственников зданий оштрафовали. Для расчистки крыш управляющие компании привлекают автовышки или промышленных альпинистов. Таким образом, в областном центре используют комплексный подход - от современных технологий до традиционных методов и строгих санкций.
