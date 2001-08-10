Библиотеки Сахалина смогут получить гранты на цифровую трансформацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ - Цифровая экосистема МТС совместно с Российской государственной библиотекой и благотворительным фондом "Система" проводят всероссийский конкурс в поддержку библиотек и специалистов библиотечного дела в селах, малых и средних городах России. Победители получат гранты на проекты по цифровизации библиотечных пространств и другие инициативы.

Конкурс "Библиотечная Система" проводится, чтобы поддержать региональные библиотеки как центры социального притяжения, просвещения и образования, а также усилить их роль за счет внедрения технологий и современных цифровых решений. Общий денежный фонд в 7,9 миллиона рублей будет распределен между победителями в трех номинациях:

"Библиотека инноваций" - четыре организации получат гранты до 700 тысяч рублей на проекты по цифровизации, развитию партнерств, организации просветительских инициатив, а также повышению инклюзивной доступности.

"Строки детства" - номинация направлена на поддержку креативных проектов по популяризации чтения среди детей и подростков. Три победителя получат гранты до 700 тысяч рублей, а также возможность пополнить фонды современной детской и подростковой литературой.

"Личный вклад" - 15 библиотекарей, превративших свои учреждения в центры общественной активности, получат индивидуальные премии по 200 тысяч рублей.

"МТС плотно сотрудничает с библиотеками региона и реализует ряд социальных инициатив. Так, ранее мы передали в дар библиотекам Сахалинской области более 100 экземпляров комикса в японском стиле "Невельской: плоды воображения" от художников творческой группы "Hero4Hero". Конкурс "Библиотечная система" - еще одна возможность для специалистов библиотечного дела заявить о себе и получить дополнительную поддержку. Также участие в конкурсе поможет модернизировать небольшие библиотеки за счет цифровых инструментов и укрепить их роль в культурной жизни островного региона", - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Заявки на участие в конкурсе "Библиотечная Система" принимаются до 15 марта на странице проекта. Победители будут объявлены в мае на торжественной церемонии в рамках Всероссийского библиотечного конгресса в Екатеринбурге.