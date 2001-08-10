Жители Сахалина "серебряного" возраста вспомнили богатырей и спели песни военных лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Дня защитника Отечества сотрудник Сахалинской областной библиотеки провёл выездную викторину для подопечных центра "Долголетие". Участники интеллектуальной игры вспомнили героев разных эпох - от былинных богатырей до современных военнослужащих, а также спели песни, вдохновлявшие на подвиги. Мероприятие помогло людям с ограниченными возможностями здоровья не только проверить знания, но и почувствовать свою причастность к истории страны.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, встреча под названием "У каждой эпохи свои защитники" состоялась 17 февраля. Её главной целью стала социальная интеграция маломобильных граждан через познавательную деятельность. Участники с интересом отвечали на вопросы о выдающихся личностях и ключевых событиях, повлиявших на развитие и защиту российского государства.
Особый отклик у гостей вызвала музыкальная часть программы. Пожилые люди вспоминали и с удовольствием напевали мелодии, которые помогали бойцам в тылу и на фронте. Знакомые песни создали тёплую, душевную атмосферу и вызвали оживлённое обсуждение среди присутствующих.
Организаторы отметили, что такие встречи не только расширяют кругозор, но и укрепляют связь поколений, поддерживают социальную активность. Мероприятие провели в рамках сотрудничества областной научной библиотеки и комплексного центра "Долголетие", направленного на работу с маломобильными категориями граждан.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:32 Сегодня Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
09:25 Сегодня Дорожные службы Сахалина ограничили проезд к "Горному воздуху"
09:36 Сегодня Более 120 нарушений ПДД пресекли сотрудники ГАИ на Сахалине за сутки
09:23 Сегодня Участники "Лиры" на Сахалине обсудили поэзию Максима Амелина и написали пародии
10:47 13 Февраля Швея из Южно-Сахалинска превратила хобби в бренд одежды
13:44 13 Февраля На Сахалин надвигается монгольский циклон
09:46 10 Февраля Водитель без прав спровоцировал лобовое столкновение на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
14:22 12 Февраля В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса "Педагог года-2026"
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:57 Сегодня Жители Южно-Сахалинска увидели реконструкцию нивхской свадьбы и попробовали мос
- 09:23 Сегодня Участники "Лиры" на Сахалине обсудили поэзию Максима Амелина и написали пародии
- 08:43 Вчера На Сахалине пройдет фестиваль "Почему мир на китах держится"
- 12:01 13 Февраля Сахалинцы в январе сдали более 800 килограммов книг в систему книгообмена
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?