Жители Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудник Сахалинской областной библиотеки провёл выездную викторину для подопечных центра "Долголетие". Участники интеллектуальной игры вспомнили героев разных эпох - от былинных богатырей до современных военнослужащих, а также спели песни, вдохновлявшие на подвиги. Мероприятие помогло людям с ограниченными возможностями здоровья не только проверить знания, но и почувствовать свою причастность к истории страны.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, встреча под названием "У каждой эпохи свои защитники" состоялась 17 февраля. Её главной целью стала социальная интеграция маломобильных граждан через познавательную деятельность. Участники с интересом отвечали на вопросы о выдающихся личностях и ключевых событиях, повлиявших на развитие и защиту российского государства.

Особый отклик у гостей вызвала музыкальная часть программы. Пожилые люди вспоминали и с удовольствием напевали мелодии, которые помогали бойцам в тылу и на фронте. Знакомые песни создали тёплую, душевную атмосферу и вызвали оживлённое обсуждение среди присутствующих.

Организаторы отметили, что такие встречи не только расширяют кругозор, но и укрепляют связь поколений, поддерживают социальную активность. Мероприятие провели в рамках сотрудничества областной научной библиотеки и комплексного центра "Долголетие", направленного на работу с маломобильными категориями граждан.