Алексей Белик встретился с первым заместителем руководителя казначейства России Эли Исаевым
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик встретился с первым заместителем руководителя Казначейства России Эли Исаевым. Центральной темой разговора стало взаимодействие между органами исполнительной власти регионального и федерального уровней.
Казначейство России обеспечивает исполнение федерального бюджета, кассовое обслуживание бюджетной системы Российской Федерации и осуществляет проверку законности финансовых операций.
Первый заместитель руководителя Казначейства России высоко оценил сотрудничество между правительством островного региона и управлением федерального казначейства по Сахалинской области.
- Главная цель приезда на Сахалин – организация взаимодействия. И я очень рад, что даже в условиях санкционного давления и дефицитного бюджета у Сахалинской области есть средства для завершения строительства начатых объектов, исполнения взятых на себя социальных обязательств в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы», - сказал по итогам встречи Эли Исаев.
Как отметил Алексей Белик, казначейство России помогает региону в решении различных важных вопросов.
- Например, оно оказывает поддержку региональному бюджету с помощью бюджетных кредитов на покрытие кассовых расходов. Также в ходе встречи мы обсудили продолжение реализации мероприятий целевой программы развития Курил, дальнейшее строительство объектов, запуск которых повысит качество жизни на отдаленных островах, - сказал Алексей Белик.
Также участники встречи рассмотрели вопросы, связанные со строительством кампуса «СахалинТех» в Южно-Сахалинске.
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» направлена на комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы Курил. Цель - создать привлекательные условия для населения и бизнеса, повысить качество жизни и обеспечить рост экономических показателей.
Кампус СахалинТех - университет нового типа, который будет готовить высококвалифицированные кадры для передовых островных предприятий. Вуз создается в областном центре по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время уже построен современный студенческий городок на 1500 мест. Ввод в строй научно-образовательного центра намечен на 2027 год.
