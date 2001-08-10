Полиция и наркологи рассказали сахалинским школьникам об уголовной ответственности за наркотики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники полиции и медики провели для девятиклассников школы №5 Южно-Сахалинска открытый урок, посвященный опасности наркотиков и ответственности за их распространение. Представители правоохранительных органов подробно объяснили подросткам, с какого возраста наступает уголовная ответственность и как злоумышленники пытаются вовлечь несовершеннолетних в незаконный оборот. Школьники, в свою очередь, признались, что такие беседы помогают им осознать всю серьезность проблемы.
Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии, инициатором встречи выступило само ведомство. Заместитель начальника следственного управления УМВД России по Южно-Сахалинску Елена Тоняева пояснила, что выбор пал именно на девятиклассников, так как они приближаются к возрасту 16 лет - порогу, после которого наступает реальная уголовная ответственность за преступления, связанные с наркотиками. Полицейские не только рассказали о правовых последствиях, но и предупредили о современных способах вербовки подростков в интернете.
Старшеклассницы Виктория Зварич и Фарзона Закирова поделились своим мнением о прошедшей лекции. Девушки уверены: дети должны знать о вреде запрещенных веществ с самого раннего возраста. По их словам, наркотики не только разрушают здоровье, но и лишают человека денег, семьи и человеческого облика, а также могут привести к заражению опасными болезнями. Они считают, что проводить такие беседы необходимо несколько раз в год.
Медицинскую сторону вопроса осветил психолог Сахалинского областного наркологического диспансера Алексей Ларионов. Он отметил, что специалисты их учреждения в течение года посещают все школы города минимум один раз, а некоторые учебные заведения приглашают их чаще по собственной инициативе. Такие профилактические мероприятия, по мнению организаторов, помогают сформировать у подростков устойчивое неприятие наркотиков и понимание необратимых последствий для жизни и здоровья.
