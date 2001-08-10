Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский оператор беспилотников под массированным артобстрелом противника обнаружил позицию вражеского орудия и передал координаты на пункт управления. Благодаря его действиям артиллеристы нанесли точный ответный удар и уничтожили западную гаубицу вместе с расчетом и боекомплектом. За мужество и отвагу воин удостоился государственной награды - медали Суворова.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, Денис - уроженец Южно-Сахалинска. В 2021 году он окончил местный техникум строительства и ЖКХ, получив специальность мастера по ремонту автомобилей. В ноябре 2022 года молодой человек решил пойти на военную службу по контракту и вступил в ряды гвардейского армейского корпуса ВВО на Сахалине.

После года подготовки на полигоне и освоения навыков управления дронами, в ноябре 2023 года рядовой Андрюшенков отправился в зону спецоперации. Во время выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Малиновка в ДНР позицию, где находился сахалинец, обнаружил противник и открыл по ней массированный огонь. Несмотря на опасность, Денис не прекратил разведку и сумел засечь вражеское орудие.

Координаты цели он моментально передал командованию. Ответный удар нашей артиллерии оказался точен: орудие ВСУ западного производства уничтожили вместе с людьми и снарядами. Командование отметило смелые и решительные действия рядового, представив его к высокой награде.