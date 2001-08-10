На Сахалине штурмовики тренируются захватывать опорные пункты и окопы противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Троицкий», военнослужащие заключившие первые контракты с Минобороны России, тренируются захватывать опорные пункты и окопы условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Опытные сахалинские инструкторы проводят с добровольцами занятия по тактической, огневой, медицинской подготовке. Программа обучения составлена с учетом реальной обстановки на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Во время тренировок штурмовики учатся действовать и перемещаться в составе малых боевых групп, отрабатывают навыки ведения боевых действий при вытеснении врага с опорных пунктов и их зачистки. На практике они проводят штурм позиций противника с использованием наступательных гранат, стрелкового оружия и гранатомётов. Также мотострелки учатся действовать в условиях городской застройки.

Учебные окопы и блиндажи на полигоне «Троицкий» повторяют укрытия противника, которые он использует в зоне СВО, что в дальнейшем поможет бойцам ориентироваться в реальных боевых условиях.