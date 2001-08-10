Сахалинские компании получат до 200 тысяч рублей за трудоустройство инвалидов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские компании, которые трудоустраивают людей с инвалидностью I и II групп, а также ветеранов боевых действий, могут получить от государства до 200 тысяч рублей на оборудование специальных рабочих мест. Мера поддержки действует в рамках нового национального проекта "Кадры", который инициировал президент Владимир Путин. В прошлом году такой возможностью воспользовались пять организаций, создав условия для работников с ограничениями по здоровью, в том числе для двух участников специальной военной операции.

Как рассказали ТИА "Острова" в Кадровом центре Сахалинской области, субсидия покрывает не только покупку необходимой мебели, техники и специальных приспособлений, но и расходы на доставку, монтаж и установку оборудования. Претендовать на выплату могут также предприятия, которые восстановили в должности своего сотрудника, если он получил инвалидность во время службы в зоне СВО. Чтобы получить компенсацию, работодателю достаточно подать заявление через личный кабинет на портале "Работа России".

В регионе уделяют особое внимание созданию комфортных условий для людей с инвалидностью. Как отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева, важно не просто помочь человеку найти работу, а обеспечить ему уверенность и безопасность на рабочем месте. В прошлом году пять компаний уже оборудовали такие места, получив господдержку.

Всего в 2025 году при содействии кадровых центров работу нашли 706 жителей региона с инвалидностью, что составило 79 процентов от общего числа обратившихся за помощью. Из них 49 человек трудоустроили на субсидированные рабочие места, ещё 51 - в рамках установленной квоты. Программа для граждан, испытывающих трудности в поиске занятости, помогла найти работу 64 людям, а 35 человек приняли участие в общественных работах. Кроме того, один житель области открыл собственное дело.