Сахалинские компании получат до 200 тысяч рублей за трудоустройство инвалидов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские компании, которые трудоустраивают людей с инвалидностью I и II групп, а также ветеранов боевых действий, могут получить от государства до 200 тысяч рублей на оборудование специальных рабочих мест. Мера поддержки действует в рамках нового национального проекта "Кадры", который инициировал президент Владимир Путин. В прошлом году такой возможностью воспользовались пять организаций, создав условия для работников с ограничениями по здоровью, в том числе для двух участников специальной военной операции.
Как рассказали ТИА "Острова" в Кадровом центре Сахалинской области, субсидия покрывает не только покупку необходимой мебели, техники и специальных приспособлений, но и расходы на доставку, монтаж и установку оборудования. Претендовать на выплату могут также предприятия, которые восстановили в должности своего сотрудника, если он получил инвалидность во время службы в зоне СВО. Чтобы получить компенсацию, работодателю достаточно подать заявление через личный кабинет на портале "Работа России".
В регионе уделяют особое внимание созданию комфортных условий для людей с инвалидностью. Как отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева, важно не просто помочь человеку найти работу, а обеспечить ему уверенность и безопасность на рабочем месте. В прошлом году пять компаний уже оборудовали такие места, получив господдержку.
Всего в 2025 году при содействии кадровых центров работу нашли 706 жителей региона с инвалидностью, что составило 79 процентов от общего числа обратившихся за помощью. Из них 49 человек трудоустроили на субсидированные рабочие места, ещё 51 - в рамках установленной квоты. Программа для граждан, испытывающих трудности в поиске занятости, помогла найти работу 64 людям, а 35 человек приняли участие в общественных работах. Кроме того, один житель области открыл собственное дело.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:32 Сегодня Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
09:25 Сегодня Дорожные службы Сахалина ограничили проезд к "Горному воздуху"
09:36 Сегодня Более 120 нарушений ПДД пресекли сотрудники ГАИ на Сахалине за сутки
09:23 Сегодня Участники "Лиры" на Сахалине обсудили поэзию Максима Амелина и написали пародии
10:47 13 Февраля Швея из Южно-Сахалинска превратила хобби в бренд одежды
13:44 13 Февраля На Сахалин надвигается монгольский циклон
09:46 10 Февраля Водитель без прав спровоцировал лобовое столкновение на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
14:22 12 Февраля В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса "Педагог года-2026"
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:57 Сегодня Жители Южно-Сахалинска увидели реконструкцию нивхской свадьбы и попробовали мос
- 09:23 Сегодня Участники "Лиры" на Сахалине обсудили поэзию Максима Амелина и написали пародии
- 08:43 Вчера На Сахалине пройдет фестиваль "Почему мир на китах держится"
- 12:01 13 Февраля Сахалинцы в январе сдали более 800 килограммов книг в систему книгообмена
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?