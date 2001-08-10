Дорожные службы Сахалина ограничили проезд к

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проезд к "Горному воздуху" в Южно-Сахалинске закрыли для транспорта и пешеходов по погодным условиям. Дорожные службы ввели ограничения на участке подъезда к туристической базе, тогда как на остальных трассах региона обеспечили беспрепятственное движение. По состоянию на утро 17 февраля 2026 года специалисты контролируют ситуацию как на федеральных, так и на региональных дорогах.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, проезд для всех видов транспорта и проход пешеходов закрыли на отрезке автомобильной дороги "Подъезд к туристической базе "Горный воздух"". Ограничение действует с 2-го по 430-й метр трассы (км 2+147 - км 2+430). На остальных направлениях регионального значения автомобили движутся без препятствий, информация о дорожно-транспортных происшествиях не поступала. Для обеспечения безопасного проезда на региональных трассах задействовали 85 единиц спецтехники и 55 дорожных рабочих.

На федеральных автомобильных дорогах Сахалинской области проезд открыт по всем направлениям без ограничений. ДТП на этих участках не зафиксировали. В плановом режиме на федеральные трассы вывели 60 машин дорожной техники и 71 рабочего. Специалисты продолжают мониторинг состояния трасс в связи с погодными условиями.