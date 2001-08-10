Тихоокеанское
Прогноз ВТБ: в ближайшие 2-3 года половина частных инвесторов будут использовать ИИ-подсказки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инвестиции в России становятся более доступны для широкой аудитории: число частных инвесторов на Московской бирже превысило 40 млн человек. Вместе с этим растет и потребность в алгоритмах, которые делают процесс проще и быстрее.

По прогнозам ВТБ, в ближайшие 2-3 года 45-55% розничных клиентов, совершающих инвестиционные операции, будут хотя бы эпизодически использовать ИИ-подсказки при выборе инвестиционных продуктов. Для 20-30% это взаимодействие станет регулярным. Примерно 15-25% будут доверять ИИ не только подбор, но и автоматическую ребалансировку портфеля в рамках заранее согласованных параметров.

В ВТБ отметили, что состоятельные клиенты предпочитают укреплять позиции в долговых инструментах - корпоративных и государственных. Они демонстрируют предсказуемую доходность на фоне текущей денежно-кредитной политики. Совокупный портфель инвестиционных инструментов на фондовом рынке состоятельных клиентов ВТБ вырос за 2025 год в 1,4 раза (+700 млрд руб.), достигнув 2,6 трлн рублей. Рост обеспечили облигации и паевые фонды на фоне перетока средств из акций.

