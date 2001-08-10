В Южно-Сахалинске готовят места под новые платные парковки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске с начала марта платные муниципальные парковки начнут действовать еще на трех участках в центре города. Новые зоны появятся на улице Карла Маркса (от Дзержинского до Ленина), а также на Амурской и Чехова (от Карла Маркса до Коммунистического проспекта).
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, на этих участках уже установили дорожные знаки и информационные щиты, обозначающие платную парковку, однако пока они закрыты и не введены в действие. Решение о расширении зоны платной парковки власти приняли для повышения доступности парковочного пространства в центре, особенно для жителей, которые приезжают за услугами в расположенные здесь учреждения. Сейчас, по наблюдениям специалистов, места в основном занимают сотрудники офисов, а не посетители.
Тарифы на новых участках останутся прежними - 85 рублей в час. Первые полчаса стоянки будут бесплатными. Платный режим будет действовать в будние дни с 8 утра до 7 вечера, в выходные и праздничные дни парковка останется бесплатной. Для удобства автомобилистов на улице Карла Маркса в районе дома №27 установят паркомат.
Контролировать соблюдение правил будут комплексы фотовидеофиксации, которые автоматически формируют протоколы о нарушениях. Такая система уже успешно работает на муниципальной парковке по улице Дзержинского.
В Центре управления городской мобильностью призвали автомобилистов внимательно следить за дорожными знаками, соблюдать правила и своевременно оплачивать стоянку. Получить подробную консультацию можно ежедневно в рабочее время по адресу улица Ленина, 376 (ТДЦ "Парус"), офис 405, или по телефону 300-480 (добавочный 14).
