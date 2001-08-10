Воспитанники сахалинского детсада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники регионального оператора по обращению с отходами провели необычный урок для воспитанников детского сада №48 "Малыш" в Южно-Сахалинске, чтобы на практике объяснить детям важность бережного отношения к природе. Дошкольники не только узнали о разнице между органическими и неорганическими отходами, но и превратили бумажные тарелки в поделки, закрепив знания творчеством.

Как рассказали ТИА "Острова" в Управлении по обращению с отходами, экоурок для подготовительной группы состоял из двух частей. Сначала специалисты объяснили ребятам, что даже привычный мусор может стать полезным вторсырьем, если отправить его в синий сетчатый контейнер. Затем дошкольники посмотрели познавательный мультфильм от Российского экологического оператора, который наглядно показал, какой вред природе наносят неправильно выброшенные батарейки и пластиковые бутылки.

Дети активно включились в беседу и делились личным опытом. Оказалось, многие из них уже помогают родителям на субботниках, убирают за собой мусор после пикников и сортируют отходы дома. После теоретической части ребята применили полученные знания на практике - они смастерили из обычных бумажных тарелок фигурки лебедей.

Воспитатель детского сада Мария Чукаева отметила, что экологические уроки и занятия по окружающему миру проходят в учреждении еженедельно. Педагоги постоянно проговаривают с детьми важность правильной сортировки, и видно, что для ребят это становится естественной нормой поведения.

Сотрудник Управления по обращению с отходами Екатерина Николаева подчеркнула, что региональный оператор регулярно проводит такие уроки для детей разного возраста. Главная задача, по ее словам, - привить культуру разумного потребления с малых лет, чтобы полезные привычки остались с ребятами на всю жизнь. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко неоднократно обращал внимание на важность повышения уровня экологической культуры населения и гражданской ответственности.

К слову, воспитанники детского сада №46 уже активно участвуют в раздельном сборе: собирают батарейки, пластик и макулатуру, участвуют в экологических творческих конкурсах и регулярно посещают пункт приема вторсырья в Южно-Сахалинске.