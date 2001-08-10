Кадровый центр помог сахалинцу с инвалидностью трудоустроиться после ранения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ветеран специальной военной операции Андрей Спирин благодаря помощи Холмского Кадрового центра смог вернуться к стабильной работе после увольнения с военной службы по ранению. Специалисты центра не только подобрали ему квотируемое место, но и убедили работодателя повысить зарплату, чтобы компенсировать транспортные расходы инвалида.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Кадрового центра Сахалинской области, Андрей обратился за консультацией 25 ноября 2025 года. Уже на следующий день сотрудники поставили его на учет и начали подбирать вакансии. Они предложили ветерану рабочее место в компании "Айлэнд Газ" - должность разнорабочего по квоте для людей с инвалидностью.
Специалисты организовали для Андрея профессиональный тур на предприятие, где он лично познакомился с коллективом и условиями труда. Работа ему понравилась, однако возникло препятствие: из-за ранения ветеран не может управлять автомобилем, а объект находился за городом. Ежедневные поездки на такси при начальной зарплате делали трудоустройство экономически невыгодным.
Тогда сотрудники центра связались с руководством "Айлэнд Газ" и обсудили ситуацию. Работодатель пошел навстречу и пересмотрел условия оплаты, повысив зарплату до 87 тысяч рублей. Это позволило Андрею компенсировать транспортные расходы. Специалисты также помогли ветерану собрать документы и организовали прохождение медкомиссии по месту жительства - ее стоимость взяла на себя компания.
Уже 8 декабря Андрей Спирин приступил к обязанностям. Сегодня он успешно трудится в коллективе, проявляет ответственность и заинтересованность в работе. Руководство предприятия высоко оценило его вклад и рассматривает возможность дальнейшего профессионального роста, в том числе на административном направлении. Главный специалист отдела управления персоналом Александра Мусаева поблагодарила Кадровый центр за профессиональное сопровождение и помощь в освоении механизма квотирования.
Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева подчеркнула, что поддержка ветеранов не ограничивается подбором вакансий. Центр сопровождает участников СВО от профориентации до адаптации на рабочем месте, добиваясь устойчивого возвращения к мирной жизни. В 2025 году при содействии кадровых центров области работу нашли 284 участника спецоперации и членов их семей. Еще 120 человек прошли профессиональное обучение или переобучение, в том числе по нацпроекту "Кадры", инициированному президентом Владимиром Путиным.
