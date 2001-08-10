Сахалинские мотострелки приступили к занятиям по тактической медицине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие, которые недавно заключили первые контракты с Министерством обороны, приступили к обучению по программе тактической медицины. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов - специалистов медицинской службы и участников специальной военной операции.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, мотострелки осваивают применение табельных и подручных средств для оказания доврачебной помощи. Военнослужащие тренируются самостоятельно останавливать кровотечения, накладывать повязки и делать инъекции при ранениях различной степени тяжести. Инструкторы уделяют особое внимание навыкам самопомощи - действиям, которые боец может выполнить сам, если рядом нет товарища.
На полигоне "Троицкий" военнослужащие гвардейского армейского корпуса ВВО отрабатывают более сложные элементы. Под руководством наставников они учатся скрытно подбираться к условно раненому товарищу под прикрытием, оказывать ему первую помощь непосредственно на месте и быстро эвакуировать с линии огня в укрытие. Каждое упражнение бойцы повторяют многократно, доводя действия до автоматизма.
Курс тактической медицины стал обязательным этапом боевой подготовки для всех военнослужащих, поступивших на службу по контракту. Занятия продлятся в течение всего периода обучения на полигонах округа.
