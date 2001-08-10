На Сахалине запускают "Школу садовода"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека открывает просветительский цикл «Школа садовода» для всех, кто хочет научиться выращивать овощи и цветы в условиях островного климата. Первую лекцию, посвященную технологии выращивания перцев, томатов, баклажанов и цветочных культур в теплицах, проведет ведущий агроном ФГБУ «Россельхозцентр» Тамара Таран.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, лекция состоится 19 февраля в 17:00 в Молодежном центре «Универсалка», который расположен на втором этаже библиотеки. Агроном подробно остановится на ключевых аспектах подготовки питательного грунта, оптимальных сроках посева рассады, схемах подкормок и особенностях агротехники тепличных культур с учетом сахалинского климата. После выступления участники смогут задать вопросы и получить индивидуальные консультации.
В библиотеке подчеркивают, что «Школа садовода» станет площадкой не только для книжной культуры, но и для передачи практических знаний, которые помогут сахалинцам улучшить качество жизни через созидательный труд на своих участках. Последующие лекции цикла посвятят сезонным работам: весенней подготовке почвы, борьбе с вредителями, сбору и хранению урожая, а также подготовке сада к зиме. Расписание всех мероприятий организаторы опубликуют на сайте СахОУНБ и в социальных сетях учреждения.
Организаторы приглашают садоводов-любителей любого возраста, владельцев приусадебных участков, представителей садоводческих некоммерческих товариществ и всех, кто интересуется растениеводством. Вход на мероприятие свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4242) 45-25-54.
