Тихоокеанское
информационное агентство
17 Февраля 2026
Сейчас 04:19
76,62|91,04
Жительница Корсакова зарезала знакомого во время застолья
11:49, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине запускают "Школу садовода"

На Сахалине запускают

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека открывает просветительский цикл «Школа садовода» для всех, кто хочет научиться выращивать овощи и цветы в условиях островного климата. Первую лекцию, посвященную технологии выращивания перцев, томатов, баклажанов и цветочных культур в теплицах, проведет ведущий агроном ФГБУ «Россельхозцентр» Тамара Таран.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, лекция состоится 19 февраля в 17:00 в Молодежном центре «Универсалка», который расположен на втором этаже библиотеки. Агроном подробно остановится на ключевых аспектах подготовки питательного грунта, оптимальных сроках посева рассады, схемах подкормок и особенностях агротехники тепличных культур с учетом сахалинского климата. После выступления участники смогут задать вопросы и получить индивидуальные консультации.

В библиотеке подчеркивают, что «Школа садовода» станет площадкой не только для книжной культуры, но и для передачи практических знаний, которые помогут сахалинцам улучшить качество жизни через созидательный труд на своих участках. Последующие лекции цикла посвятят сезонным работам: весенней подготовке почвы, борьбе с вредителями, сбору и хранению урожая, а также подготовке сада к зиме. Расписание всех мероприятий организаторы опубликуют на сайте СахОУНБ и в социальных сетях учреждения.

Организаторы приглашают садоводов-любителей любого возраста, владельцев приусадебных участков, представителей садоводческих некоммерческих товариществ и всех, кто интересуется растениеводством. Вход на мероприятие свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4242) 45-25-54.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?