Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2026
Сейчас 11:38
77,19|91,56
Самозанятые сахалинцы получили право на оплачиваемые больничные
11:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Гостей и жителей Южно-Сахалинска зовут провожать зиму

Гостей и жителей Южно-Сахалинска зовут провожать зиму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздничная программа (0+), посвящённая Масленице, состоится в городском парке Южно-Сахалинска 22 февраля. Общегородское гуляние начнётся в 12:00 и продлится до 15:00, пишет astv.ru, ссылаясь на пресс-службу учреждения.

Гостей ждут мастер-классы, различные ярмарки и выставки, интерактивные площадки, балаган "Масленичные забавы" и многое другое. Кульминацией праздника станет сожжение чучела на озере Верхнем.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?