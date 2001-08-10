11:32, | Новости общества Сахалина и Курил
Гостей и жителей Южно-Сахалинска зовут провожать зиму
Праздничная программа (0+), посвящённая Масленице, состоится в городском парке Южно-Сахалинска 22 февраля. Общегородское гуляние начнётся в 12:00 и продлится до 15:00, пишет astv.ru, ссылаясь на пресс-службу учреждения.
Гостей ждут мастер-классы, различные ярмарки и выставки, интерактивные площадки, балаган "Масленичные забавы" и многое другое. Кульминацией праздника станет сожжение чучела на озере Верхнем.
