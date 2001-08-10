Стало известно, кому в Сахалинской области готовы платить самые высокие зарплаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Актуальная медиана предлагаемой заработной платы в вакансиях, открытых в Сахалинской области в начале 2026, составила 89,9 тыс. рублей, что на 8,9 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, кому в Сахалинской области сегодня готовы платить выше рынка.

На первом месте по уровню предлагаемых зарплат в вакансиях на начало 2026 года в Сахалинской области оказались кадры из аграрного сектора - им предлагают в вакансиях 146 тыс. рублей (медиана), на втором месте - специалисты из добывающей отрасли в 143,4 тыс. рублей, на третьем - представители строительной отрасли, которым предлагают 117,4 тыс. рублей.

Выше ста тысяч рублей поднялась зарплатная медиана в вакансиях для представителей таких направлений как "Производство, сервисное обслуживание" (113 тыс. руб.), "Автомобильный бизнес" (112,8 тыс. руб.), "Информационные технологии" (111,3 тыс. руб.), "Медицина, фармацевтика" (101,3 тыс. руб.), "Транспорт, логистика, перевозки" (100,7 тыс. руб.), "Рабочий персонал" (100,3 тыс. руб.).

Также "выше рынка" (т.е. более, чем 89,9 тыс. рублей) работодатели готовы платить специалистам из направлений "Финансы, бухгалтерия" (97,6 тыс. руб.) и "Закупки" (90,9 тыс. руб.).

Напротив, "ниже рынка" (менее 89,9 тыс. руб.) в Сахалинской области предлагают заработные платы специалистам из таких профессиональных областей как "Туризм, гостиницы, рестораны" (73,5 тыс. руб.), "Наука, образование" (76,8 тыс. руб.) и "Розничная торговля" (79,7 тыс. руб.).

При этом самый заметный прирост зарплатных предложений к прошлому году коснулся специалистов из следующих категорий: "Информационные технологии" (+28% год к году, до 111,3 тыс. руб.), "Медицина, фармацевтика" (+19%, до 101,3 тыс. руб.), "Финансы, бухгалтерия" (+18%, до 97,6 тыс. руб.), "Розничная торговля" (+14%, до 79,7 тыс. руб.) и "Автомобильный бизнес" (+13%, до 112,8 тыс. руб.).