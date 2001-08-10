На Сахалине пройдет фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 21 февраля превратится в многоформатное просветительское пространство, посвященное Всемирному дню китов. Фестиваль "Почему мир на китах держится…" объединит науку, искусство и практическую экологию: организаторы подготовили 12 мероприятий на пяти площадках, чтобы привлечь внимание к роли морских млекопитающих в экосистеме океана и угрозам их существованию.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, программа фестиваля состоит из четырех тематических блоков. Научно-популярный раздел включит заповедный урок от экологического центра "Родник", встречу с экологом и путешественником Петером ван дер Вольфом "Голоса морских великанов" и интеллект-встречу с Валентиной Мезенцевой из клуба "Бумеранг" о правдивых и сказочных историях в детских книгах. Также участников ждет презентация шестилетней программы литературно-игровых занятий "Ночь китов" от АНО "Центр чтения".

Художественно-творческий блок откроет выставка-продажа работ Анастасии Уколовой "Мечты и киты: Северные Курилы глазами художницы". Сама автор проведет творческую встречу, где расскажет о впечатлениях от поездок на острова. Лариса Бородина научит желающих технике линогравюры на мастер-классе "На просторах океана", а Марина Лаптева поможет создать мини-ключницу "Мой маленький кит".

Для любителей активного интеллектуального досуга организаторы подготовили квест "Тайны морских глубин" с головоломками и поиском артефактов, а также игротеку "Море в коридоре" с настольными играми от клуба "Бумеранг". Экспозиционный блок представит книжную выставку "Библиотечные киты" с научно-популярной и художественной литературой о морских обитателях. На ярмарке "Море на память" сахалинские мастера предложат изделия морской тематики, а кофейня "Философия" угостит участников чаем, кофе и выпечкой.

Партнерами фестиваля выступили Сахалинский экологический центр "Родник", АНО "Центр чтения", клуб "Бумеранг", сообщество "Друзья океана", Сахалинская Энергия ВДНХ и творческие объединения региона. Мероприятие приурочено к Году единства народов России и подчеркивает ответственность каждого за сохранение природного наследия планеты.

Фестиваль начнется в 14:00 и рассчитан на аудиторию от 12 лет: школьников, студентов, семьи и специалистов естественно-научного и гуманитарного профиля. Вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7(4242)45-25-02.