Эксперты: малый и средний бизнес осваивается в цифровой среде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным исследования* о цифровизации малого бизнеса в России,
- 70% компаний осознают необходимость цифровой трансформации, хотя уровень проникновения технологий остаётся неоднородным;
- 85% предприятий уже используют онлайн-бухгалтерию, а 41% успешно перешли на отечественные ИТ-решения;
- внедрение цифровых технологий приносит ощутимые результаты: компании отмечают сокращение издержек на 20–30%, рост клиентской базы у 40% предприятий и увеличение выручки у 30% организаций.
На пути цифровизации малому и среднему бизнесу помогают банки: например, ВТБ упростил получение квалифицированной электронной подписи (КЭП) и машиночитаемой доверенности (МЧД).
В чем суть?
КЭП выдают аккредитованные удостоверяющие центры, а процедура оформления МЧД проходит отдельно через ФНС, специальные сервисы или операторов электронного документооборота. Теперь получить их можно и проще: вместо обращения в разные «окна» в ВТБ можно оформить кразу комплектом 10 МЧД и КЭП.
В чем отличия?
- КЭП служит цифровым аналогом личной подписи;
- машиночитаемая доверенность (МЧД) подтверждает полномочия сотрудника.
Как их используют предприниматели?
По данным ВТБ, владельцы бизнеса предпочитают разделять делегируемые полномочия и оформляют разные электронные доверенности в зависимости от обязанностей сотрудника и сферы применения. «Вместе с КЭП широко применяется машиночитаемая доверенность, особенно в сфере строительства, недвижимости, оптовой торговли и логистики. Новые решения помогают предпринимателям работать в цифровой среде, безопасно и оперативно распределяя полномочия внутри команды», - подчеркивает Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.
____________
* https://soware.ru/soware-small-business-digitalization-in-russia-2025.pdf
