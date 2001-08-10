Тихоокеанское
Эксперты: малый и средний бизнес осваивается в цифровой среде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным исследования* о цифровизации малого бизнеса в России,

- 70% компаний осознают необходимость цифровой трансформации, хотя уровень проникновения технологий остаётся неоднородным;

- 85% предприятий уже используют онлайн-бухгалтерию, а 41% успешно перешли на отечественные ИТ-решения;

- внедрение цифровых технологий приносит ощутимые результаты: компании отмечают сокращение издержек на 20–30%, рост клиентской базы у 40% предприятий и увеличение выручки у 30% организаций.

На пути цифровизации малому и среднему бизнесу помогают банки: например, ВТБ упростил получение квалифицированной электронной подписи (КЭП) и машиночитаемой доверенности (МЧД).

В чем суть?

КЭП выдают аккредитованные удостоверяющие центры, а процедура оформления МЧД проходит отдельно через ФНС, специальные сервисы или операторов электронного документооборота. Теперь получить их можно и проще: вместо обращения в разные «окна» в ВТБ можно оформить кразу комплектом 10 МЧД и КЭП.

В чем отличия?

- КЭП служит цифровым аналогом личной подписи;

- машиночитаемая доверенность (МЧД) подтверждает полномочия сотрудника.

Как их используют предприниматели?

По данным ВТБ, владельцы бизнеса предпочитают разделять делегируемые полномочия и оформляют разные электронные доверенности в зависимости от обязанностей сотрудника и сферы применения. «Вместе с КЭП широко применяется машиночитаемая доверенность, особенно в сфере строительства, недвижимости, оптовой торговли и логистики. Новые решения помогают предпринимателям работать в цифровой среде, безопасно и оперативно распределяя полномочия внутри команды», - подчеркивает Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

____________

* https://soware.ru/soware-small-business-digitalization-in-russia-2025.pdf

