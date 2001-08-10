Каждый второй мужчина до 35 лет в Южно-Сахалинске купит цветы ко Дню влюбленных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лишь 13 процентов экономически активных жителей Южно-Сахалинска намерены отмечать День святого Валентина в 2026 году. Такие данные сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob, участниками которого стали представители экономически активного населения областного центра.

Неофициальная дата пользуется наибольшей популярностью у молодежи. Среди горожан в возрасте до 35 лет праздновать 14 февраля собираются 18 процентов опрошенных. В то же время среди респондентов старше 45 лет этот показатель составляет лишь 8 процентов. Аналитики также зафиксировали разницу в настроениях в зависимости от семейного положения. Только 9 процентов состоящих в браке южносахалинцев планируют отмечать праздник, тогда как среди не состоящих в официальном браке таких оказалось почти вдвое больше — 16 процентов.

Что касается традиции дарить цветы, то в текущем году букеты для своих половин приобретут 28 процентов мужчин. При этом среди горожан, состоящих в незарегистрированных отношениях, этот обычай соблюдают 31 процент респондентов, тогда как среди женатых мужчин — только 25 процентов. Наибольшую активность в цветочных магазинах 14 февраля проявят мужчины младше 35 лет: каждый второй из них планирует купить букет.

Корпоративная культура оказалась практически не затронута праздником. Работодатели Южно-Сахалинска в подавляющем большинстве игнорируют День святого Валентина. Как выяснили социологи, лишь одна компания из ста намерена как-либо отметить 14 февраля в 2026 году.

Время проведения: 9—10 февраля 2026 года.