Военнослужащие на Сахалине осваивают владение гранатометом РПГ-7В
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С военнослужащими, заключившими первые контракты с МО РФ, на Сахалине стартовали боевые стрельбы из противотанковых гранатомётов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Опытные офицеры гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проводят как теоретические, так и практические занятия по правилам обращения с противотанковым гранатомётом РПГ-7В.
В ходе практических занятий на полигоне «Троицкий» гранатомётчики выполняют практические стрельбы из гранатомета РПГ-7В. Также военнослужащие отрабатывают элементы ведения современного боя, проводят разведку местности, тренируются в ориентировании в условиях сложной пересечённой местности и постоянно меняющейся тактической обстановки.
Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника. Помимо этого, инструкторы обучают личный состав действовать в населённых пунктах.
Кроме того, с бойцами проводятся занятия по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, а также определению расстояния до цели и ведению огня, как в светлое, так и в тёмное время суток.
Занятия по боевой подготовке и другим видам военных дисциплин с военнослужащими ВВО на Сахалине проходят с учётом опыта, полученного в зоне СВО.
