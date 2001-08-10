На Сахалин надвигается монгольский циклон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Активный монгольский циклон перемещается через юг континентальных районов Дальнего Востока к побережью Сахалина, сообщает Гидрометцентр России. По предварительным данным, снегопад и метели ожидаются на островах к концу недели, пишет astv.ru.
По данным синоптиков, сначала стихия придёт в Бурятию, Забайкалье и Приамурье, а после направится в Приморье, на Сахалин и Курилы.
"Пройдёт снег, местами сильный, местами метели с ветром в порывах 15-20 м/с, в Забайкалье - до 23 м/с", - отметили в Гидрометцентре России.
Также отмечается, что глубокий тихоокеанский циклон перемещается вдоль восточного побережья Камчатки в северо-восточном направлении: под его влиянием на Камчатке, севере Курильской гряды и юге Чукотки ожидается снег, на Камчатке - местами сильный, метели при ветре в порывах 15-20 м/с.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:47 Сегодня Швея из Южно-Сахалинска превратила хобби в бренд одежды
12:01 Сегодня Сахалинцы в январе сдали более 800 килограммов книг в систему книгообмена
13:44 Сегодня На Сахалин надвигается монгольский циклон
09:14 Сегодня Сахалинские автоинспекторы отстранили от руля четырёх пьяных водителей за сутки
09:05 6 Февраля На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
15:09 6 Февраля В Южно-Сахалинске пропала 15-летняя девочка
17:55 6 Февраля Капремонт инженерных сетей в Сахалинской области начали раньше обычного
09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 12:01 Сегодня Сахалинцы в январе сдали более 800 килограммов книг в систему книгообмена
- 09:45 Сегодня Сахалинские филологи и библиотекари провели "Поэтическую перемену"
- 14:12 Вчера Сахалинцы еще могут успеть получить стартовые номера на "Лыжню России"
- 10:25 11 Февраля На Сахалине открылась выставка к 150-летию ученого Льва Берга
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?