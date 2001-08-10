На Сахалин надвигается монгольский циклон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активный монгольский циклон перемещается через юг континентальных районов Дальнего Востока к побережью Сахалина, сообщает Гидрометцентр России. По предварительным данным, снегопад и метели ожидаются на островах к концу недели, пишет astv.ru.

По данным синоптиков, сначала стихия придёт в Бурятию, Забайкалье и Приамурье, а после направится в Приморье, на Сахалин и Курилы.

"Пройдёт снег, местами сильный, местами метели с ветром в порывах 15-20 м/с, в Забайкалье - до 23 м/с", - отметили в Гидрометцентре России.

Также отмечается, что глубокий тихоокеанский циклон перемещается вдоль восточного побережья Камчатки в северо-восточном направлении: под его влиянием на Камчатке, севере Курильской гряды и юге Чукотки ожидается снег, на Камчатке - местами сильный, метели при ветре в порывах 15-20 м/с.