В Южно-Сахалинске благоустроят бульвар в Дальнем и территорию у детсада "Малыш"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске в 2026 году благоустроят ещё два общественных пространства - бульвар в Дальнем южнее улицы Бориса Полевого и территорию на проспекте Мира в районе детского сада "Малыш". Здесь появятся удобные пешеходные дорожки, зелёные насаждения, места для прогулок и семейного отдыха. Оба объекта вошли в план работ по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни", который реализуют по поручению президента Владимира Путина.
Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, одним из самых удачных примеров благоустройства последних лет жители считают сквер "Тимирязевское" в Ново-Александровске. Эта территория победила в народном голосовании ФКГС в 2024 году - за неё активно голосовали местные жители, и уже осенью прошлого года объект сдали. В сквере установили скамейки и теневые навесы, оборудовали детскую площадку, а главным украшением стала искусственная "речка" из цветов с декоративным пешеходным мостиком.
Новоалександровцы быстро оценили новое пространство. Местная жительница Анна Доможакова признаётся: теперь они с дочкой проводят в сквере почти каждый вечер. Катаются на качелях, гуляют у реки, дышат свежим воздухом. По её словам, люди старшего поколения тоже с удовольствием проводят здесь время. "Мы очень рады, что сегодня развитию нашего района уделяют большое внимание", - поделилась женщина.
Южно-Сахалинск участвует в проекте "Формирование комфортной городской среды" с 2018 года. За это время современный облик получили скверы мореплавателей и исследователей - Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского. Также благоустроили скверы Пушкина и Пограничников, аллею Энергетиков, скверы "Защитников Отечества", "Авиаторов" и "Тимирязевское" в Ново-Александровске. За каждым реализованным объектом - тысячи голосов горожан, которые выбирали территории для преображения.
Создание комфортной городской среды остаётся приоритетом в работе мэра Сергея Надсадина и администрации областного центра. Многие инициативы реализуют при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко. Город продолжает системную работу над тем, чтобы общественные пространства становились уютными, безопасными и востребованными у жителей всех возрастов.
